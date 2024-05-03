Стало известно, какое питание провоцирует болезнь Альцгеймера

Эксперты из университета Ровиры-и-Вирхили в Испании поведали, какое питание провоцирует болезнь Альцгеймера. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что рацион с высоким содержанием насыщенных жиров (содержатся в выпечке, мясных продуктах) ускоряет развитие недуга путем воздействия на особые молекулы микроРНК.

Ученые провели опыт на группе лабораторных мышей, у которых болезнь Альцгеймера развилась во взрослом возрасте.

Сообщается, что до начала исследований животные в течение шести месяцев соблюдали диету с высоким содержанием насыщенных жиров.

Поясняется, что насыщенные жиры содержатся в мясе (говядине, свинине), сале, молоке, сливочном, пальмовом и кокосовом маслах, а также в промышленной выпечке.

Кроме этого в данном эксперименте участвовали здоровые грызуны.

Испанцы сконцентрировались на изучении экспрессии 15 микроРНК, то есть особых небольших молекул РНК, которые играют решающую роль в генетической регуляции в плазме крови и тканях мозга.

Специалисты пытались понять, как изменения в микроРНК, связанные с инсулином, влияют на когнитивные способности.

Оказалось, что в результате увеличения доли насыщенных жиров в рационе реакция на глюкозу и инсулин у мышей снизилась.

Информируется, что такие характеристики проявляются у людей с ожирением или сахарным диабетом второго типа.

Были также выявлены изменения в различных микроРНК как в крови, так и в мозге животных. Они были связаны с процессами, которые могут вызвать повреждение мозга, нейродегенерацию и снижение когнитивных способностей. В их числе накопление β-амилоидных бляшек (белковых отложений, которые образуются в мозге и являются маркерами болезни Альцгеймера), избыточная выработка тау-белка (который также может повреждать клетки мозга) и воспаление.

Резюмируется, что избыток насыщенных жиров может провоцировать болезнь Альцгеймера и у людей.

Ранее канадский профессор назвал опасные пищевые добавки.