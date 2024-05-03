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Видео-Новости > В Кыргызстане грузовик с мороженым врезался в толпу детей

В Кыргызстане грузовик с мороженым врезался в толпу детей

Агата Кловская
03.05.24 12:46
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В Кыргызстане грузовик с мороженым врезался в толпу детей

В Кыргызстане фургон с мороженым сбил 29 школьников, которые под открытым небом исполняли эпос Манас. Семь детей находятся в реанимации. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в селе Сузак. Грузовой Porter внезапно тронулся с места и помчался по склону прямо в толпу детей 9-16 лет. По данным местных властей, водитель забыл поставить машину на ручник.

В настоящее время 18 детей находятся в больнице, семеро из них в реанимации, трое — в тяжелом состоянии. Еще 11 человек были отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, в Японии автомобиль влетел в толпу школьников.

Тэги: дети, грузовик, Кыргызстан

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