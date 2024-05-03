В Кыргызстане грузовик с мороженым врезался в толпу детей

В Кыргызстане фургон с мороженым сбил 29 школьников, которые под открытым небом исполняли эпос Манас. Семь детей находятся в реанимации. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в селе Сузак. Грузовой Porter внезапно тронулся с места и помчался по склону прямо в толпу детей 9-16 лет. По данным местных властей, водитель забыл поставить машину на ручник.

В настоящее время 18 детей находятся в больнице, семеро из них в реанимации, трое — в тяжелом состоянии. Еще 11 человек были отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, в Японии автомобиль влетел в толпу школьников.