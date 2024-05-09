Верховная Рада уволила министра Сольского

Верховная Рада уволила министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, сам Сольский неожиданно пришел в парламент и перед своей отставкой выступил с отчетом о проделанной в должности министра работе.

После его выступления на голосование был поставлен законопроект об отставке министра. Документ поддержали 273 депутата при необходимом минимуме 226 голосов.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что комитет по аграрной политике не поддержал отставку Сольского, а предложил определиться с этим вопросом в зале. Что и было сделано.

Напомним, Верховная Рада приняла постановление об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры.