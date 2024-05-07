Агенты ФСБ готовили убийство Зеленского, — СБУ

Правоохранители разоблачили сеть агентов 5-й службы ФСБ РФ, которые готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского и других представителей высшего эшелона военно-политического руководства государства. Об этом сообщила СБУ во вторник, 7 мая.

Указано, что в сеть российских агентов входили два полковника Управления государственной охраны (УГО), которые «сливали» секретную информацию россиянам.

«Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить», — говорится в сообщении.

Кроме Владимира Зеленского враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников.

По данным СБУ, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова россияне собирались провести перед Пасхой.

«План врага был следующий: сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию. По координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали поразить еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона», — рассказали в СБУ.

Установлено, что вооружение для агента обеспечил полковник УГО, лично привезший в Киев FPV-дроны, заряды для РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с «куратором» из ФСБ.

СБУ поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их.

«О нашей спецоперации знал ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком Путину к „инаугурации“, на самом деле стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать — враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый изменник получил заслуженные судебные приговоры», — отметил глава СБУ Василий Малюк.

В СБУ заявили, что российская ФСБ в очередной раз подтвердила статус террористической организации, ведь именно сотрудники 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы курировали организацию теракта. Это:

— Максим Мишустин;

— Дмитрий Перлин;

— Алексей Корнев.

По данным СБУ, Перлин в январе 2022 года стал куратором «кротов», завербованных еще до полномасштабного вторжения России. До того времени их «попечительствовал» его коллега Алексей Корнев.

Так, перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Кроме того, за границей обычно также передавались средства для агентов.

У злоумышленников проведены обыски, в ходе которых выявлены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.

В настоящее время им объявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

-⁠ государственная измена, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111);

⁠- подготовка к террористическому акту (ч.1 ст.14, ч.2 ст.258).

Подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, спецслужбы Украины и Польши разоблачили и задержали агента России, который помогал подготовиться к возможному покушению на президента Владимира Зеленского.