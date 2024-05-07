Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Агенты ФСБ готовили убийство Зеленского, — СБУ

Агенты ФСБ готовили убийство Зеленского, — СБУ

Александр Панько
07.05.24 15:16
131
Агенты ФСБ готовили убийство Зеленского, — СБУ

Правоохранители разоблачили сеть агентов 5-й службы ФСБ РФ, которые готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского и других представителей высшего эшелона военно-политического руководства государства. Об этом сообщила СБУ во вторник, 7 мая.

Указано, что в сеть российских агентов входили два полковника Управления государственной охраны (УГО), которые «сливали» секретную информацию россиянам.

«Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить», — говорится в сообщении.

Кроме Владимира Зеленского враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников.

По данным СБУ, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова россияне собирались провести перед Пасхой.

«План врага был следующий: сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию. По координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали поразить еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона», — рассказали в СБУ.

Установлено, что вооружение для агента обеспечил полковник УГО, лично привезший в Киев FPV-дроны, заряды для РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с «куратором» из ФСБ.

СБУ поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их.

«О нашей спецоперации знал ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком Путину к „инаугурации“, на самом деле стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать — враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый изменник получил заслуженные судебные приговоры», — отметил глава СБУ Василий Малюк.

В СБУ заявили, что российская ФСБ в очередной раз подтвердила статус террористической организации, ведь именно сотрудники 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы курировали организацию теракта. Это:

— Максим Мишустин;

— Дмитрий Перлин;

— Алексей Корнев.

По данным СБУ, Перлин в январе 2022 года стал куратором «кротов», завербованных еще до полномасштабного вторжения России. До того времени их «попечительствовал» его коллега Алексей Корнев.

Так, перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Кроме того, за границей обычно также передавались средства для агентов.

У злоумышленников проведены обыски, в ходе которых выявлены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.

В настоящее время им объявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

-⁠ государственная измена, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111);

⁠- подготовка к террористическому акту (ч.1 ст.14, ч.2 ст.258).

Подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, спецслужбы Украины и Польши разоблачили и задержали агента России, который помогал подготовиться к возможному покушению на президента Владимира Зеленского.

Тэги: убийство, СБУ, ФСБ, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

02.05.24 15:34

Инженер БПЛА «Доля»: Дроны все больше и больше заменяют людей на поле боя

Автор: Антон Филатов

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.05.24 16:53

Путин готов к небольшой военной операции против НАТО, — глава военной контрразведки Польши

07.05.24 16:26

Кабмин продлил срок бронирования от мобилизации

07.05.24 15:51

Депутаты Европарламента призвали забрать у Грузии статус кандидата

07.05.24 14:46

Глава Минобороны Нидерландов рассказала, когда страна начнет передавать Украине F-16

07.05.24 14:17

Германия отозвала посла из России

07.05.24 13:47

США отреагировали на предстоящие ядерные учения России

07.05.24 13:25

Си Цзиньпин поддержал Саммит мира, но назвал условие

07.05.24 12:55

У Польши есть секретное оружие, способное склонить Трампа против Путина, — Politico

07.05.24 12:34

Уже завтра погода существенно подкинет грусти жителям Украины

07.05.24 13:25

Си Цзиньпин поддержал Саммит мира, но назвал условие

07.05.24 12:17

В США вручили Пулитцеровскую премию

07.05.24 09:55

Украина уже получила от союзников ракеты для ПВО Patriot

07.05.24 08:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 476 460 солдат

06.05.24 16:48

Шольц призвал Европу усилить ПВО Украины из имеющихся запасов

06.05.24 14:14

В Киеве прoйдут военные учения

06.05.24 10:27

РФ нанесла энергетике Украины ущерб на $1 млрд

06.05.24 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 475 300 солдат

05.05.24 17:54

Увидеть Схождение Благодатного огня в этом году смогли паломники из Киева, Одессы и Харькова

03.05.24 16:33

Италия предоставит Украине дополнительный комплекс SAMP/T, — СМИ

01.05.24 16:38

Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, — МИД Латвии

01.05.24 02:48

Ученые объяснили жутковатый «лесной парадокс»

01.05.24 00:01

Ученые научились… изменять группу крови человека

03.05.24 15:22

Стало известно, как выглядели женщины 75 тысяч лет назад

01.05.24 13:56

В Украине могут легализовать ЧВК

01.05.24 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 469 840 солдат

01.05.24 13:54

Трагедия на Волыни: горе-мать заморила голодом крошечную дочь

02.05.24 09:27

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 470 870 солдат

03.05.24 16:15

Ученые объяснили, почему детей лучше растить на природе

02.05.24 01:44

Стало известно о небывалой пользе всем известной ягоды

Фото и Видео
Агенты ФСБ готовили убийство Зеленского, — СБУ
Агенты ФСБ готовили убийство Зеленского, — СБУ
Агенты ФСБ готовили убийство Зеленского, — СБУ
Агенты ФСБ готовили убийство Зеленского, — СБУ
В Турции село на мель судно, которое шло из Украины – видео с места ЧП
В Турции село на мель судно, которое шло из Украины – видео с места ЧП
Увидеть Схождение Благодатного огня в этом году смогли паломники из Киева, Одессы и Харькова
Увидеть Схождение Благодатного огня в этом году смогли паломники из Киева, Одессы и Харькова
На Житомирщине мужчина убил свою семью, а затем застрелился
На Житомирщине мужчина убил свою семью, а затем застрелился
В Сумской ОВА назвали опасность для региона
В Сумской ОВА назвали опасность для региона
В Киеве на ходу загорелся автобус
В Киеве на ходу загорелся автобус
В Кыргызстане грузовик с мороженым врезался в толпу детей
В Кыргызстане грузовик с мороженым врезался в толпу детей
Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика
Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.