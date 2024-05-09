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Новости > Евросоюз определился по доходам от замороженных активов России

Евросоюз определился по доходам от замороженных активов России

Агата Кловская
09.05.24 09:40
99
Евросоюз определился по доходам от замороженных активов России

Послы стран Евросоюза решили передать Украине доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикардо Йозвяк в соцсети X.

«Послы ЕС договорились о последнем шаге — отправке арестованных непредсказуемых сверхприбылей от российских государственных активов, замороженных в Евросоюзе, в Украину», — написал он.

Позже Бельгийское председательство в Совете ЕС подтвердило эту информацию.

«Послы ЕС согласовали в принципе меры по чрезвычайным прибылям, полученным от замороженных активов России. Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии», — говорится в сообщении.

Напомним, Шольц сообщил о решении ЕС относительно замороженных российских активов.

Тэги: Евросоюз, Украина, замороженные активы

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