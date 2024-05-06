На Украину надвигаются дожди и заморозки

В западных, северных, центральных, а также Одесской, Николаевской и Харьковской областях на вторник, 7 мая, прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Температура ночью +9-14°; днем +21-26°, в западных, северных областях и на побережьях морей +17-22°, в Карпатах +10-15°. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с, днем на Левобережье и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве во вторник возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +12-14°, днем +18-20°.

В среду, 8 мая, в большинстве областей без осадков, а ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей, днем местами в юго-восточных областях, в Карпатском регионе и Крыму прогнозируют кратковременные дожди, местами — грозы. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью +1-6°, в большинстве западных, северных и Винницких областях на поверхности почвы заморозки от 0° до −5°, на юге и юго-востоке +8-13°; днем +12-17°, на юго-востоке +16-21°.

В Киеве в среду, 8 мая, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +1-6°, на поверхности грунта заморозки от 0° до −5°, температура днем +12-17°.

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