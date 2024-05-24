Названы 4 причины не прийти по повестке в ТЦК «без последствий»

Закон определяет несколько уважительных причин, по которым можно не приходить в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Они должны быть подтверждены документально. Об этом сообщает специальный сайт Минобороны по мобилизации.

Как отмечается в разъяснении, уважительными причинами неприбытия в ТЦК и СП в срок, определенный в повестке, признаются:

— препятствие стихийному характеру;

— болезнь гражданина;

— военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

— смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).

В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК и СП в течение 7 календарных дней.

Причины неявки подтверждаются документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

Напомним, в Украине повестки начнут рассылать по почте.