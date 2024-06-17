Названа неочевидная причина проблем с зубами у женщин

Эксперты из Национального университета Чоннам в Южной Корее назвали неочевидную причину проблем с зубами у женщин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что хроническая болезнь почек у женщин в период постменопаузы (период после наступления менопаузы и до конца жизни женщины) способна являться причиной потери зубов в результате нарушений минерального костного обмена.

В проведенном исследовании приняли участие около 65 тысяч женщин.

Специалисты собрали данные о состоянии их здоровья, а также оценили у каждой функцию почек, чтобы узнать, связана ли хроническая болезнь почек (необратимое ухудшение почечных функций) с ухудшением качества зубов в пожилом возрасте.

В итоге оказалось, что снижение скорости клубочковой фильтрации (показатель, наиболее точно отражающий работу почек) тесно коррелировало с потерей зубов у пожилых, особенно у у женщин в постменопаузе в возрасте от 66 до 79 лет.

Информируется также, что неспособность почек отфильтровывать чужеродные элементы может привести к серьезным, опасным для жизни заболеваниям, а также к нарушению минерального обмена в организме.

Резюмируется, что метаболизм минералов играет ключевую роль в обеспечении здоровья костей и полости рта.

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