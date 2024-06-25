Трамп заявил, что Россия смеется над США

Бывший президент США Дональд Трамп отличился новыми скандальными высказываниям. Произошло это на митинге в Филадельфии.

Он вновь принялся унижать действующего главу государства Джо Байдена, вспомнив о проблеме мигрантов в стране.

Политик сказал: «Нужно побыстрее их выдворить».

Республиканец добавил: «Основная проблема заключается в том, что Джо Байден говорит России, Китаю, Ким Чен Ыну и КНДР. Эти страны смеются над нами, они поверить не могут, что с Америкой произошло нечто подобное».

Дональд Трамп добавил, что как только он вернется в Белый дом, первым же делом закроет для мигрантов границы.

Ранее мы писали, что Трамп может прекратить военную помощь Украине в случае победы на выборах.