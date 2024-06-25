На Буковине мужчина пытался задушить представителей ТЦК

Мужчина, пойманный на попытке незаконного пересечения границы, напал на военных в служебном автомобиле после задержания в Черновицкой области. Об этом сообщает Черновицкий областной территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальная поддержка (СП) на своей Facebook-странице.

«Направляясь на заднем сиденье служебного автомобиля для уточнения данных совершил нападение на военнослужащих и нанес телесные повреждения, предпринял попытку удушения водителя ремнем безопасности», — пишет ТЦК.

С целью усмирения мужчины была вызвана следственно-оперативная группа. Военным вызвали экстренную медицинскую помощь.

«После совершенного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, делая вид пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети», — добавляет ТЦК.

В ТЦК добавили, что военные, которые получили травмы из-за нападавшего, стали в ряды Вооруженных сил Украины еще в начале полномасштабного вторжения российских террористов и проходили службу в десантно-штурмовых войсках. Учитывая состояние здоровья, их перевели в ТЦК и СП.

Напомним, на Львовщине работника ТЦК ударили тяжелым предметом по голове.