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Новости > Найдена суперземля, на которой может быть жизнь

Найдена суперземля, на которой может быть жизнь

Агата Кловская
26.06.24 00:01
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Найдена суперземля, на которой может быть жизнь

Ученые сделали ошеломляющее открытие при помощи спектрографа HARPS-N. Они нашли три суперземли, одна из которых находится в обитаемой зоне, пишет издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В публикации говорится: «Анализ выявил три кандидата на планеты с орбитальными периодами 7,3, 38 и 151 земной день».

Подчеркивается: «Самый дальний из них находится в зоне обитаемости».

Поясняется, что суперземля представляет собой класс планет крупнее Земли, но легче Нептуна.

Указывается, что такие космические тела состоят из газа, камней или их комбинации.

Отмечается, что специалисты исследовали звезды HD 48948.

В ходе своей работы эксперты отобрали 189 высокоточных измерений лучевых скоростей за чуть менее чем десять лет.

Сообщается, что минимальная масса обнаруженных экзопланет в пять-одиннадцать раз превышает показатели нашей планеты.

Резюмируется: «Исходя из полученных данных, команда признала звезду HD 48948 ближайшей планетной системой с суперземлей в зоне обитаемости звезды, похожей на Солнце».

Ранее китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.

Тэги: ученые, мир, космос, наука

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