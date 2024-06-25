Звезда «Пиратов Карибского моря» погиб после нападения акулы

Актер и профессиональный серфер Тамайо Перри, снявшийся в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах» погиб в результате нападения акулы на Гавайях. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, на занятиях серфингом вблизи острова Гоат. Спасатели доставили Перри на берег на водном мотоцикле, а врачи скорой помощи констатировали его смерть. По информации издания, он работал на острове спасателем.

«Жертва была идентифицирована как профессиональный серфер и спасатель Гонолулу Ocean Safety Тамайо Перри, 49 лет, констатированный мертвым на месте происшествия и получивший травмы от нескольких укусов акулы. Он занимался серфингом во время перерыва в работе спасателя в водах возле Козьего острова. Спасатели доставили его на берег на водном мотоцикле», — говорится в заявлении.

После нападения в этом районе были развешены предупредительные плакаты об угрозе акул.

49-летний актер любил водные виды спорта и занимался серфингом более 15 лет. Он снялся в нескольких фильмах, а также являлся звездой рекламных кампаний для мировых брендов, включая Coca-Cola, Nissan и производителей оборудования для серфинга.

Напомним, актер Трит Уильямс погиб в результате аварии.