Влияние закона о мобилизации в перспективе может привести к обсуждению демобилизации, — Генштаб

Новый закон о мобилизации позволит ввести новые механизмы ротации и рассмотреть демобилизацию в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

Как отметили в парламенте, 18 июня комитет по вопросам национальной безопасности обороны и разведки провел совещание с представителями Генштаба и Минобороны. Один из ключевых вопросов — подготовка законопроекта о демобилизации.

Также на совещании обсудили первые результаты закона о мобилизации. Представители Генштаба подчеркнули, что документ очень положительно повлиял на ход мобилизации.

«Наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности или создания военных подразделений, которые позволят ввести желаемые механизмы ротации, а в среднесрочной перспективе — рассматривать возможность демобилизации», — приводят в Раде слова представителей Генштаба.

Напомним, Зеленский сделал заявление о мобилизации.