Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 529 750 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 19 июня.

Сообщается, что были ликвидированы уже 529 750 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 984 танка, 15 319 боевых бронированных машин, 14 007 артиллерийских систем, 1 104 РСЗО, 857 средств ПВО, 359 самолетов, 326 вертолетов, 11 221 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 297 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 19 078 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 351 единица специальной техники.

Ранее мы писали, что Италия может передать Украине ракеты Storm Shadow.