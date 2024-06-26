У пикапов Cybertruck возникли проблемы – отзывают тысячи машин

У компании Илона Маска Tesla возникли проблемы. Об этом информирует Национальное управление безопасности движения на трассах США.

Сообщается, что производитель отзывает 11 688 электропикапов Cybertruck из-за неисправности стеклоочистителей.

Указывается: «Компания отзывает некоторые электромобили Cybertruck 2024-го года выпуска. Подача чрезмерного электрического тока может вызвать сбой мотора стеклоочистителя лобового стекла».

Также стало известно, что такая неисправность в работе стеклоочистителя способна привести к ухудшению видимости, что может стать причиной аварийной ситуации.

Теперь ожидается, что сервисная служба Tesla бесплатно произведет замену электромотора стеклоочистителей.

Говорится и о том, что производитель отозвал еще 11 383 Cybertruck этого года выпуска из-за возможности отклеивания обшивки багажника, что способно создать опасность для участников дорожного движения.

Подчеркивается, что сервисная служба бесплатно осуществит дополнительное закрепление обшивки или же замену утерянного элемента.

Стоит добавить, что Cybertruck является вторым по популярности электрическим пикапом на рынке, уступающий пикапу F-150 от американского автопроизводителя Ford.

Ранее мы писали о том, что из себя представляет пикап от Tesla.