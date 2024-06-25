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Новости > Совет ЕС принял очередной пакет санкций против РФ

Совет ЕС принял очередной пакет санкций против РФ

Агата Кловская
24.06.24 16:30
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Совет ЕС принял очередной пакет санкций против РФ

Совет ЕС сегодня принял 14-й пакет санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Кроме важных секторов экономики ограничения затронули 116 физических и юридических лиц, среди которых известные певцы, актеры, пропагандисты и те, кто работает на ФСБ. Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европейского союза.

В список, в частности, попала известная певица Полина Гагарина. Отмечается, что она регулярно выступает в рамках госпропаганды, например, «на мероприятиях в честь незаконной аннексии четырех украинских регионов или годовщины аннексии Крыма».

«Она таким образом поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность Украины. С началом агрессивной войны России против Украины Полина Гагарина смогла получить значительный доход от правительства, несущего ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», — указано на официальном сайте Совета ЕС.

Также под санкциями и певец Shaman (Ярослав Дронов), а также актеры Иван Охлобыстин (игравший роль эпатажного доктора Быкова в сериале «Интерны») и Вячеслав Манучаров.

Список пополнил и основатель News Media (в него входят российские паблики Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов. Глава организации «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, финансировавшей создание сериала «Слово пацана».

Под санкциями теперь и бывшая спортсменка и телеведущая Мария Киселева (вела игру «Слабое звено»), ныне депутат Мосгордумы.

Под ограничениями гендиректор компании «Балтика» Таймураз Боллоев (эту компанию Кремль после войны забрал у международного концерна Carlsberg).

Среди крупных компаний — крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот», пассажирская авиакомпания «Уральские авиалинии» и грузовой авиаперевозчик «Волга-Днепр» (вместе с владельцами).

В списке и миллиардеры Роман Троценко и Игорь Алтушкин, а также госсекретарь «российско-белорусского союзного образования» Дмитрий Мезенцев.

Санкции коснулись так называемого «общественного фонда имени Кадырова» и матери главы Чечни — Аймани Кадырову (в списке санкций отмечается, что фонд Кадырова осуществлял образовательные и милитаристские программы для украинских детей и подростков с целью отторжения их от Украины и их родных).

Ограничения коснулись: командующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева, губернатора Орловской области Андрея Кличкова, главы Росимущества Вадима Яковенко, «Белорусского союза молодежи» и его первого секретаря ЦК Александра Лукьянова, посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мельника.

В перечне и Руслан Перетятько и Андрей Коринец из «группы Каллисто». Она включает офицеров российской военной разведки, организующих фишинговые кампании с целью сохранения конфиденциальных данных в государственных структурах, включая оборону и внешние связи.

Кроме того, ограничительные меры наложены на Александра Склянко и Николая Черных из «хакерской группы Армагеддон», поддерживаемой российской ФСБ. Эта группа осуществляет различные кибератаки, оказывающие существенное влияние на правительства стран-членов ЕС и Украины.

Европейский союз также включил в список санкций двух работающих сотрудников ФСБ в оккупированном Крыму и Севастополе и Международный детский центр «Артек». Он находится под контролем Министерства образования России с момента оккупации Крыма.

Напомним, США ввели мощные санкции против России.

Тэги: Евросоюз, Россия, санкции

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