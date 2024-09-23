Приятная погода продолжит радовать украинцев в ближайшие дни

Погода продолжит радовать украинцев в ближайшие дни. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

По словам экспертов небесной канцелярии, во вторник, 24 сентября, по стране будет сухо, только в Крыму местами пройдут небольшие дожди. В западных областях ночью и утром местами ожидается туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 7-12, на юге 11-16 тепла, днем плюс 22-27. В Карпатах ночью 4-9 тепла, днем плюс 16-20.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 9-11, днем 24-26 тепла.

Также сообщается, что в среду, 25 сентября, в Крыму и западных областях местами пройдут небольшие, а в Карпатах и на Закарпатье умеренные кратковременные дожди с грозой. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 9-14, на побережье морей до 17 тепла, днем плюс 22-27, в западных областях 19-24 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 24-26 тепла.

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