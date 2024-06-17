Украинцам рассказали, чего ждать от погоды в начале рабочей недели

Начало рабочей недели в Украине будет дождливым. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной кацнцелярии поведали, что в понедельник, 17 июня, в нашей стране прогнозируются умеренные дожди, местами грозы. В северо-восточной части Украины местами пройдут значительные дожди. При этом ночью в большинстве западных и Винницкой областях будет без осадков.

Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 13-18, в западных областях 10-15 тепла. Днем плюс 21-26, на юге 24-29 тепла.

В Киеве завтра вероятен дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 16-18, днем ​​23-25 тепла.

Во вторник, 18 июня, должно быть сухо, только в северо-восточной части страны пройдут местами кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 14-19. Днем 23-28 тепла, в южных областях плюс 27-32.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 17-19, днем 25-27 тепла.

Ранее синоптик рассказала, каким будет это лето в Украине.