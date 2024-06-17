Стало известно, опасно ли рожать в воде

Ученые узнали о том, опасно ли рожать в воде. Их отчет цитирует издание BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology.

В нем говорится, что женщин с неосложненной беременностью такие роды не несут угрозы.

Во время своей работы специалисты оценили данные о родах более 87 тысяч женщин с неосложненной беременностью, которые использовали погружение в воду во время родов для смягчения боли.

Указывается, что, при этом женщин иногда просят выйти из бассейна перед самим процессов родов.

Однако, по словам экспертов, прерывать процесс нет необходимости.

Сообщается, что примерно половина женщин, использовавших бассейн во время родов, родили в воде. Тяжелые разрывы наблюдались лишь у каждой двадцатой пациентки из рожавших впервые и у каждой сотой из рожавших ранее.

Уточняется, что 3% новорожденных нуждались в антибиотиках или нахождения в неонатальном отделении. Однако частота этих и других осложнений была сопоставима при родах в воде и на суше.

Отмечается, что роды проходили под контролем акушеров, которые могли вовремя рекомендовать женщине выйти из бассейна, чтобы получить медицинскую помощь.

Исследователи резюмируют: «Учитывая, что 10% женщин используют погружение в воду для уменьшения боли во время родов, результаты этого исследования будут иметь значение для тысяч женщин в год в Великобритании и многих других странах мира, где погружение в воду во время родов является обычной практикой».

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