Китай будет искать решение «кризиса в Украине» в индивидуальном порядке, — Си Цзиньпин

Китай в индивидуальном порядке будет искать способы, ведущие к урегулированию «кризиса в Украине» (так китайские чиновники называют войну России против Украины). Об этом заявил лидер страны Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в столице КНР Пекине, сообщает Министерство иностранных дел Китая.

Он заверил, что его страна в отношении к «украинскому кризису» якобы придерживается пути «содействия мирным переговорам и политическому урегулированию».

Си Цзиньпин считает, что в нынешнее время следует приложить максимальные усилия для предотвращения расширения и усиления конфликта, для уменьшения напряженности и создания условий для мирных переговоров.

«Китай готов и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании „кризиса в Украине“ по личному примеру и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса и построению эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности», — заверил глава КНР.

Си добавил, что Пекин выступает против того, чтобы другие страны критиковали его «обыденную торговлю» с Россией. По его словам, такая критика преследует одну-единственную цель — дискредитировать Китай.

Напомним, Си Цзиньпин повторил призыв к «политическому решению» войны РФ против Украины.