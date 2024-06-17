Нейробиолог объяснила одну из аномалий человеческого зрения

Нейробиолог из университета Рочестера в США Сара Паттерсон объяснила одну из аномалий человеческого зрения. Стало известно, почему люди путают цвета в темноте.

По ее словам, в подобной обстановке запускается работа палочкового зрительного аппарата, рецепторы которого чувствительны к свету, а не к цветам.

Эксперт говорит, что в наших глазах есть два типа фоторецепторов (нервных клеток, ответственных за восприятие света и цвета): палочки и колбочки.

Отмечается, что каждый фоторецептор содержит светопоглощающие молекулы, называемые фотопигментами, которые претерпевают химические изменения при попадании света.

Американка сообщает, что палочки отвечают за обеспечение зрения в темноте.

Она добавила: «Такое сумеречное зрение также известно как скотопическое. Палочки хорошо улавливают свет, даже когда темно, поглощая фотоны. В виде фотонов испускается и поглощается электромагнитное излучение. Палочки активируются при воздействии относительно небольшого количества фотонов, что позволяет хорошо различать предметы в темноте».

Сара Паттерсон информировала: «Колбочки, наоборот, отвечают за обеспечение зрения при ярком свете или фотопическое зрение. Этот тип фоторецепторов активнее всего проявляет себя при хорошем освещении. Однако по мере наступления темноты их превалирование в зрительной системе нейтрализуется, поскольку они не так чувствительны к свету, как палочки, а способность воспринимать свет в темноте очень важна».

Указывается, что способность различать оттенки цветов обусловлена взаимодействием трех типов колбочковых рецепторов, но при преобладании активности палочек в темноте это взаимодействие невозможно, из-за чего человек не может ясно воспринимать цвета ночью или в сумерках.

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