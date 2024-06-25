Украинцы больше не будут обучаться на F-16 в Дании

До конца 2024 года Дания прекратит обучение украинских пилотов истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом.

«По завершении 2024 года предоставлять украинским пилотам обучение мы не сможем», — сказал глава Минобороны Дании.

Поульсен объяснил, что обучение пилотов будет прекращено из-за того, что Дания переходит на истребители F-35, для которых будет использоваться военно-воздушная база в Скридструпе, где сейчас проходят обучение украинские пилоты.

Около 20 украинских пилотов F-16 будут проходить подготовку до завершения программы обучения, которое предвидится в конце 2024 года.

Министр отметил, что Дания и в дальнейшем сможет вносить свой вклад в подготовку украинских пилотов, однако это будет происходить не на ее территории.

«В настоящее время украинские пилоты проходят обучение и в Румынии, однако на данный момент решение о том, будет ли Дания делать свой вклад в это дело, не принято», — сказал Поульсен.

Напомним, F-16 от Дании должны прибыть в Украину в ближайшее время.