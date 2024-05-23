Японцы назвали оригинальный способ избежать деменции

Эксперты из университета Осаки в Японии поведали, как избежать деменции. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что восходящая социальная мобильность (социальный подъем, движение вверх) может отсрочить и предотвратить возрастное снижение когнитивных способностей.

В своей работе специалисты использовали данные Японского геронтологического исследования, в котором приняли участие 9 186 человек в возрасте 65 лет и старше в 2010-2016-х годах.

Ученые собрали информацию о здоровье участников, определили частоту развития деменции в изучаемой группе, а также получили данные об уровне образования, социальном статусе и общественной мобильности испытуемых.

Поясняется, что социальная мобильность представляет перемещение индивида или группы в иерархической системе социальной стратификации (раздедения), которая бывает горизонтальной (перемещение внутри социального слоя) и вертикальной (повышение или понижение социального статуса).

В итоге выяснилось, что восходящая социальная мобильность (повышение в должности, рост заработков) была взаимосвязана с более низким риском развития деменции в возрасте 75 лет и старше. Нисходящая мобильность, напротив, коррелировала с ухудшением когнитивных навыков.

Резюмируется, что улучшение социально-экономических условий может стать ключом к профилактике деменции и более здоровому долголетию.

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