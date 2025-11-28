В «Укрэнерго» назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением

В большинстве украинских регионов тяжелая ситуация со светом. Но самая сложная — в прифронтовых регионах, в том числе в Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области. Об этом заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире «Мы — Украина».

По его словам, именно перечисленные регионы больше всего страдают от российских атак. Оккупанты применяют там не только ракеты и ударные дроны, но и другие атакующие средства.

«И в тех условиях, в которых работают ремонтные бригады в этих областях — условия работы тяжелые, потому что ситуация с безопасностью там хуже всего», — резюмировал он.

