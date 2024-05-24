Синоптики предупредили, что в ближайшие дни Украину продолжит поливать дождями

В Украину пришли дожди. Синоптики поведали, чего ждать от погоды в ближайшие дни.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что днем в пятницу, 24 мая, на Правобережье местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в остальных регионах нашей страны и ночью будет без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 11-16, днем 21-26 тепла, в Одесской и Херсонской областях прогреется до плюс 29. На высокогорье Карпат ночью 6-11 тепла, днем плюс 17-22.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ночью 14-16 тепла, днем плюс 24-26.

Информируется также о том, что в субботу, 25 мая, будет преимущественно без осадков, при этом днем в западных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 11-16, в восточных и северо-восточных областях 8-13 тепла, днем плюс 21-26.

В украинской столице послезавтра будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 23-25 тепла.

Ранее стало известно, какой будет погода в украинской столице в День Киева.