В Украине планируется повышение налогов

Кабинет Министров планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

«Нам необходимо повысить и расходную и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем перенять эти средства у партнеров», — отметил депутат.

По его словам, правительство сейчас подсчитывает потребности, но они очень велики — не менее 300 млрд гривен до конца года.

"Как можно собрать такие деньги? Снова подождем предложения от Кабмина. Но да, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, военный сбор и акцизов. Хорошо ли это для экономики? Нет. Плохо, — заявил Гетманцев.

Ранее стало известно, что в Кабмине обсуждают повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС). По информации СМИ, военный сбор планируется повысить с 1,5% до 5%. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛПов.

Напомним, налог с поступлений на карту физлица будет, но не 18, а 19,5%.