Неизданные записи Луи Армстронга опубликуют впервые с 1968 года

Впервые с 1968 года опубликуют ранее неизданные записи Луи Армстронга. Релиз архивных выступлений американского джазового музыканта Луи Армстронга состоится в июле на BBC.

В новый, ранее не изданный сборник Луи Армстронг войдут номера «The Bare Necessities», «Mack the Knife» и «Hello, Dolly!». Также там будут пять записей, которые никогда не издавались:

— («Back Home Again») «In Indiana»;

— «You’ll Never Walk Alone»;

— «Ole Miss»;

— «Blueberry Hill»;

— «What a Wonderful World».

Напомним, в польской библиотеке нашли неизвестные рукописи братьев Гримм.