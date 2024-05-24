Неизданные записи Луи Армстронга опубликуют впервые с 1968 года

Впервые с 1968 года опубликуют ранее неизданные записи Луи Армстронга. Релиз архивных выступлений американского джазового музыканта Луи Армстронга состоится в июле на BBC.
В новый, ранее не изданный сборник Луи Армстронг войдут номера «The Bare Necessities», «Mack the Knife» и «Hello, Dolly!». Также там будут пять записей, которые никогда не издавались:
— («Back Home Again») «In Indiana»;
— «You’ll Never Walk Alone»;
— «Ole Miss»;
— «Blueberry Hill»;
— «What a Wonderful World».
Напомним, в польской библиотеке нашли неизвестные рукописи братьев Гримм.