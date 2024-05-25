Дрыга, Крикунова, Думитру, Асанова: гламурная таможня по-украински

В начале апреля в интернете завирусилось видео популярного львовского блоггера, в котором уже эксинспектор Львовской таможни Юлия Дрига рассказала, что одежда на ней стоит более 8 тысяч долларов. Комментарий обошелся должностной лица увольнением с работы. После публикации видео девушка сразу уволилась «с согласия сторон», а информацию о ней руководство таможни направило в НАПК для «проведения проверки и соответствующего реагирования».

В комментарии одному из медиа Андрей Кузник, руководитель Львовской таможни, сразу после инцидента со своим уже эксподчиненным сказал: "Трудно теперь всем объяснить, где она взяла эти вещи. Как в анекдоте о дочке-шлюхе. Перед тем, как что-то сделать или сказать, нужно думать о последствиях, а когда ты на государственной службе, то об этом нужно думать 24/7».

Случаи, когда только один модный образ должностного лица в несколько раз превышает задекларированный доход, всегда вызывают бурную реакцию в обществе. Возникает логичный вопрос – откуда деньги на ценные покупки?

Инспектор София Крикунова

22-летняя София Крикунова - государственная инспектор на Одесской таможне. По ее словам, эту должность она занимает примерно с ноября 2023 года.

В декларации за 2023 год Крикунова указывает заработную плату чуть более 34 тысяч гривен (за то время, как она успела проработать) и две квартиры в Одессе суммарной стоимостью почти 9 миллионов гривен, владелицей которых она стала в 2020 году.

В этой же декларации София указывает подарок в денежной форме от ее отца Александра Крикунова – 1,5 миллиона гривен. Что интересно, потому что в декларации кандидата на должность Крикунова указывает зарплату отца в 6500 гривен.

«Я сам из Донецка. У меня было предприятие, которое я продал и деньги от продажи которого задекларированы», — объясняет журналистам «Следствия.Инфо» Александр Крикунов происхождение подарка для дочери. Во время разговора с журналистами мужчина также добавляет, что именно он настоял, чтобы дочь пошла работать на таможню получать опыт.

В реестре исполнительных производств на Софии есть несколько производств за штрафы ПДД, последнее — от 15 февраля 2024 года. Это значит, что работница таможни водит авто — хотя ни права пользования, ни права собственности ни на один транспорт не декларирует.

Журналисты «Следствия.Инфо» нашли социальные сети Крикуновой, а у них много интересного. В частности, юмористические видео с подписями: «Папуля, скинь денег».

Также на страницах в соцсетях София транслирует свою лакшеру жизнь - шопинг, брендовую одежду и аксессуары, ювелирные украшения и отдых на курортах Мальдив и Доминиканской Республики.

В Доминикане София отдыхала вместе с семьей, вероятно, в начале 2024 года в 5-звездном отеле Lopesan Costa Bavaro. Забронировать номер на двоих в гостинице, в которой отдыхали София с семьей, стоит от 25 до 31 тысячи гривен за ночь.

«Следствие.Инфо» обратилось с вопросом к экспертам Национального агентства по предотвращению коррупции, должна ли Крикунова декларировать этот отдых.

«В зависимости от того, кем он оплачивался. Доходы, подлежащие декларированию, включают в себя в том числе подарки. Но подарки декларируются только если размер подарка превышает 5 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного населения на 1 января отчетного года. Сейчас это 15140 гривен. Вторая ситуация – если субъект декларирования самостоятельно оплачивает расходы на свой отдых. Тогда размер разового расхода должен превышать 50 прожиточных минимумов. В этом году это 151 тысяча 400 гривен», — комментирует Алексей Тучак, руководитель отдела разъяснений по декларированию Управления формирования правовых позиций по вопросам декларирования и конфликта интересов.

Интересный факт: когда журналисты исследовали социальные сети родителей Софии, нашли фото ее мамы из Москвы и временно оккупированного Крыма, опубликованные в 2019 году. Что ближайшая родственница чиновника делала в стране-агрессорке уже после оккупации Крыма и начала войны на Востоке Украины — выяснить не удалось.

Инспектор Серафима Думитру

23-летняя Серафима Думитру занимает должность главной государственной инспекторки в Черновицкой таможне, а до этого училась в Одесской юридической академии.

Внимание привлекает то, что ее декларация абсолютно пуста, она не декларирует ни транспорт, ни место жительства, ни родственников.

Параллельно с этим девушка активно ведет социальные сети. На фотографиях Серафима позирует с брендовыми аксессуарами, а ее спутником на большинстве снимков есть черный мерседес Е-класса.

Просто у меня нет ничего своего. Я живу с родителями. Авто не декларирую, потому что он зарегистрирован не на меня. Покупала ее у брата может 5 месяцев назад, а он у человека из Ивано-Франковска. Она до сих пор зарегистрирована на нее. Перерегистрировать собираюсь, но пока нет времени», — рассказывает журналистам Серафима Думитру.

Как пояснили «Следству.Инфо» в НАПК, декларировать транспорт все же нужно, но при определенных обстоятельствах.

«В декларации отражаются сведения о транспортных средствах, принадлежащих субъекту декларирования или члену семьи на праве собственности по состоянию на конец отчетного периода; или если они находились в пользовании или владении субъекта декларирования или члена его семьи в течение не менее половины дней отчетного периода, или по состоянию на последний день отчетного периода и при условии, что право пользования возникло не менее чем за 30 календарных дней до конца отчетного периода», – объясняет Алексей Тучак.

На просторах интернета можно встретить анкеты Серафимы на нескольких иностранных сайтах знакомств. Серафима говорит, что таким образом заработала тысячу гривен:

«Два месяца назад мне за это дали тысячу гривен. Я заправила машину и все».

Инспектор Анна Асанова

Анна Асанова – главная государственная инспектор отдела организации таможенного контроля на Харьковской таможне.

В декларации за 2023 год Асанова не указывает размер заработной платы. А также декларирует квартиру в жилищном комплексе бизнес-класса в Харькове за более 3,5 миллионов гривен — ее владелицей Анна стала летом 2021 года, еще до назначения на должность в таможне.

«Еще года нет, как я работаю в таможне. Я едва выживаю на свою зарплату примерно в 20 тысяч гривен. Квартиру я купила до того, как устроилась на работу, мне подарили ее», – объясняет Асанова.

В разделе «Транспортные средства» женщина указывает два автомобиля — Toyota CH-R 2018 за более 600 тысяч гривен и Mercedes-Benz 2018 за почти 750 тысяч гривен.

Согласно информации главного сервисного центра МВД, Анна является владелицей только Mercedes, право собственности на которую она получила в марте 2023 года, то есть — в разгар полномасштабной войны.

«Это мне подарил бывший муж. Понимаете, у меня до этого были богатые мужчины, которые дарили мне эти подарки. Я не думала, что это нужно декларировать», — рассказывает чиновник.

Из исследованных социальных сетей и профилей работниц таможни становится понятно, что они ведут гламурную жизнь, не всегда знают размер своей зарплаты, забывают что-либо декларировать, им все дарят.

В ответе на журналистский запрос Государственная таможенная служба объясняет:

«Государственной таможенной службой Украины осуществляется анализ документов кандидатов, претендующих на занятие должности в Гостаможслужбе на предмет соответствия требованиям. Внутренние проверки кандидатов на должности Государственной таможенной службы Украины не предусмотрены законодательством».

В том же ответе Таможенная служба отмечает, что проверяет только факт подачи декларации кандидатом на должность, а ведение госреестра деклараций, соответственно, возложено на Национальное агентство по предотвращению коррупции.