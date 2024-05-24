ДСР НПУ развеселил СМИ «сходкой» обмельчавших воров под предводительством «Шкафа», - СМИ

В Сеть слили документ с планом проведения обысков Департаментом стратегических расследований Нацполиции Украины (ДСР НПУ). Как отмечают по этому поводу украинские СМИ, содержание плана выглядит довольно смешно.

Прежде всего, отмечает издание Антикор, бросается в глаза обмельчание новых молодых «воров».

В документе в частности речь идет о том, что якобы под предводительством старого, но тоже порядком обмельчавшего, бандита «Шкафа» «сходятся» ради какие-то 20, потом 10 тысяч и якобы что-то «трут, трут и трут».

По этому поводу СМИ отмечают, что все это похоже не столько на сходку «организованной преступности», а на какю-то несерьезную комедию.