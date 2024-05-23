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Новости > Ученый рассказал, опасна ли жесткая вода

Ученый рассказал, опасна ли жесткая вода

Агата Кловская
23.05.24 06:26
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Ученый рассказал, опасна ли жесткая вода

Доцент кафедры гражданского строительства и экологической инженерии университета штата Айова в США Тимоти Эллис рассказал о жесткой воде. Он поведал, чем она опасна.

Ученые говорит о том, что такая вода способна ухудшить состояние кожи и волос, провоцируя сухость и шелушения.

В то же время, по его словам, слишком мягкая может способствовать попаданию токсичных металлов в организм.

Поясняется, что под жесткостью воды подразумевается повышенное содержание в ней растворенных минералов, таких как кальций, магний, железо и марганец.

Указывается, что мягкая вода содержит их в более низких концентрациях.

Эксперт говорит: «Число данных минералов в системе городского водоснабжения может варьироваться в зависимости от региона. Их концентрация зависит от того, откуда берется вода и как она обрабатывается».

Сообщается, что жесткая вода с большей вероятностью способствует сухости кожи.

Дело в том, что минералы, содержащиеся в ней, сокращают количество влаги в коже и создают отложения, закупоривающие поры. Их отложения могут накапливаться на волосах и коже головы, «блокируя» волосяные фолликулы и приводя к появлению перхоти, а также к замедлению роста волос.

Впрочем, уточняется, что пить жесткую воду не опасно для здоровья, так как употребление дополнительного магния и кальция даже может улучшить пищеварение.

Резюмируется, что мягкая вода без каких-либо минералов способна играть определенную роль в коррозии труб и нежелательном попадании в питьевую воду таких металлов, как свинец, медь и железо, и может вымывать их из металла, из которого состоят трубы.

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Тэги: ученые, вода, здоровье, мир, наука

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