Португальцы перечислили ягоды, которые укрепляют работу сердца

Эксперты из Политехнического института Гуарда в Португалии назвали ягоды, которые оказывают расслабляющее воздействие на стенки кровеносных сосудов и снижает риск развития заболеваний сердца благодаря своим антиоксидантным свойствам. Появились данные их отчета.

Проведенный анализ на данных предыдущих научных работ на тему влияния питания на риск развития сердечнососудистых заболеваний.

Сейчас же специалисты сконцентрировались на изучении свойств биоактивных веществ, содержащихся в вишне и других ягодах.

Поясняется, что к ним относится кверцетин, флавоноиды (растительные пигменты), ресвератрол, феруловая, кофейная и галловая кислоты, а также кислоты фенольного типа — гидроксикоричная и гидроксибензойная.

Оказалось, что данные соединения предотвращают окислительный стресс (особая форма повреждения клеток) и противодействуют воспалительной активности в организме.

Кроме этого они способствуют расширению сосудов, расслабляют их стенки и снижают уровень сахара в крови, тем самым снижая риск развития сердечнососудистых заболеваний.

Информируется о том, что предотвращение или нейтрализация воспаления вследствие употребления вишни, черешни, ежевики, голубики и малины также нормализует кровяное давление.

Подчеркивается, что увеличение доли ягод в рационе снижает вероятность нежелательного увеличения жировой массы и косвенно связанных с этим фактом патологий (например, артеросклероза).

Резюмируется, для получения максимальной пользы в день можно безопасно съедать около двух небольших чашек ягод.

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