Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Португальцы перечислили ягоды, которые укрепляют работу сердца

Португальцы перечислили ягоды, которые укрепляют работу сердца

Агата Кловская
27.05.24 01:45
133
Португальцы перечислили ягоды, которые укрепляют работу сердца

Эксперты из Политехнического института Гуарда в Португалии назвали ягоды, которые оказывают расслабляющее воздействие на стенки кровеносных сосудов и снижает риск развития заболеваний сердца благодаря своим антиоксидантным свойствам. Появились данные их отчета.

Проведенный анализ на данных предыдущих научных работ на тему влияния питания на риск развития сердечнососудистых заболеваний.

Сейчас же специалисты сконцентрировались на изучении свойств биоактивных веществ, содержащихся в вишне и других ягодах.

Поясняется, что к ним относится кверцетин, флавоноиды (растительные пигменты), ресвератрол, феруловая, кофейная и галловая кислоты, а также кислоты фенольного типа — гидроксикоричная и гидроксибензойная.

Оказалось, что данные соединения предотвращают окислительный стресс (особая форма повреждения клеток) и противодействуют воспалительной активности в организме.

Кроме этого они способствуют расширению сосудов, расслабляют их стенки и снижают уровень сахара в крови, тем самым снижая риск развития сердечнососудистых заболеваний.

Информируется о том, что предотвращение или нейтрализация воспаления вследствие употребления вишни, черешни, ежевики, голубики и малины также нормализует кровяное давление.

Подчеркивается, что увеличение доли ягод в рационе снижает вероятность нежелательного увеличения жировой массы и косвенно связанных с этим фактом патологий (например, артеросклероза).

Резюмируется, для получения максимальной пользы в день можно безопасно съедать около двух небольших чашек ягод.

Ранее китайцы рассказали о смертельной опасности дефицита витамина D.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, сердце, ягоды

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Дрыга, Крикунова, Думитру, Асанова: гламурная таможня по-украински
25.05.24 18:01

Дрыга, Крикунова, Думитру, Асанова: гламурная таможня по-украински

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.05.24 03:20

Американцы хотят пересаживать людям… головы

27.05.24 02:39

Ирландцы рассказали, как снизить риск диабета

27.05.24 00:08

Ученые узнали о деменции кое-что новое

24.05.24 22:19

Иван Выговский: главный полицейский попал в коррупционный скандал, - СМИ

24.05.24 18:52

ДСР НПУ развеселил СМИ «сходкой» обмельчавших воров под предводительством «Шкафа», - СМИ

24.05.24 16:55

Названы 4 причины не прийти по повестке в ТЦК «без последствий»

24.05.24 16:33

Неизданные записи Луи Армстронга опубликуют впервые с 1968 года

24.05.24 16:16

Путин готов заморозить войну на нынешних линиях фронта, — Reuters

24.05.24 15:48

В Минздраве рассказали, у скольких людей в Украине диагноз ПТСР

24.05.24 16:16

Путин готов заморозить войну на нынешних линиях фронта, — Reuters

24.05.24 14:47

Германия передаст Украине системы HIMARS, танки Leopard 1 и боеприпасы

24.05.24 10:44

В Украине планируется повышение налогов

24.05.24 10:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 498 940 солдат

23.05.24 16:48

В Минобороны объяснили, в каких случаях после обновления данных в «Резерв+» все равно нужно идти в ТЦК

23.05.24 16:18

В Харькове из-за массированного удара РФ погибли шесть людей

23.05.24 11:50

Зеленский отправится во Францию, чтобы попросить НАТО сбивать ракеты РФ, — Politico

23.05.24 11:27

Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием

23.05.24 08:37

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 497 700 солдат

22.05.24 15:21

Россия разместила новое космическое оружие на орбите спутника США, — Reuters

23.05.24 16:48

В Минобороны объяснили, в каких случаях после обновления данных в «Резерв+» все равно нужно идти в ТЦК

23.05.24 07:04

Японцы назвали оригинальный способ избежать деменции

23.05.24 08:47

Ледник Судного дня начала «подтачивать» теплая вода

23.05.24 06:26

Ученый рассказал, опасна ли жесткая вода

20.05.24 11:25

Стало известно, какие легковые авто на бензине покупают украинцы

20.05.24 10:54

Свет будут выключать по всей стране, — «Укрэнерго»

20.05.24 09:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 493 690 солдат

20.05.24 10:30

Британцы выяснили пикантную разницу между мужчинами и женщинами

23.05.24 23:34

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни Украину продолжит поливать дождями

24.05.24 10:44

В Украине планируется повышение налогов

Фото и Видео
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Китайцы начали продавать собак и кошек… через автоматы
Китайцы начали продавать собак и кошек… через автоматы
В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты
В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты
Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием
Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием
В Мексике во время политического митинга обрушилась сцена – погибло немало людей
В Мексике во время политического митинга обрушилась сцена – погибло немало людей
Президент Аргентины пустился в пляс перед толпой – появилось видео
Президент Аргентины пустился в пляс перед толпой – появилось видео
Пугачева внезапно выпустила новый клип
Пугачева внезапно выпустила новый клип
Зеленский рассказал, почему окупантам удалось прорвать границу на Харьковщине
Зеленский рассказал, почему окупантам удалось прорвать границу на Харьковщине
Россия начала учения с ядерным оружием
Россия начала учения с ядерным оружием
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.