Иван Выговский: главный полицейский попал в коррупционный скандал, - СМИ

СМИ выяснили, что на сестру главы Национальной полиции Ивана Выговского оформлена доля в компании ООО «Югнефтепродукт», занимающейся оптовой торговлей топливом. Проблетик сообщает, что в течение 2022-2023 годов фирма торговала по меньшей мере с двумя фигурантами уголовных производств, следствие в которых вела полиция под руководством Ивана Выговского.

Далее издание пишет следующее: «Иван Выговский возглавляет Национальную полицию Украины с января 2023 года. До этого он несколько лет руководил Киевским управлением (2021-2023) и Полтавским управлением (2020-2021), еще раньше — возглавлял следствие в Николаевском управлении (2016-2020), а также более 10 лет работал в структурах МВД на Николаевщине. Во всех своих декларациях Выговский много лет отмечает, что постоянно пользуется чужим имуществом, официально — арендованным или одолженным, правда появление этих активов у людей, на которых они оформлены, вызывает вопросы. Так, после назначения в столицу Иван Выговский поселился в частном доме под Киевом стоимостью 6,5 млн грн. Он оформлен на давнюю подругу семьи из Николаева, впрочем последняя, по данным журналистов, не имела соизмеримых с такой покупкой доходов, более того — не смогла ответить на вопрос журналистов ни где находится «ее» дом, ни сколько в нем квадратов, и т.д.

Кроме того Выговский длительное время пользовался автомобилями, оформленными на тещу. Сначала это был Hyundai Santa Fe, затем Volkswagen Touareg. Далее теща Touareg продала и всю вырученную сумму (900 тыс грн) — подарила дочери. Указанной суммы как раз хватило на покупку Audi SQ5, правда при этом сама теща после этого приобрела новую Audi SQ8. Такие стоят от 100 тыс долларов, а теща Выговского не имеет ни бизнеса, ни даже зарплаты уже много лет нигде не получает.

В конце концов, на сестру Выговского — Оксану Альховик, оформлен частный дом в пригороде Николаева, в котором полицейский жил, когда работал в тамошнем управлении. Интересно, что на момент покупки сама она жила не там, а в маленьком селе под Николаевом, где работала в сельской школе — учительницей младших классов, с зарплатой около 60 тыс грн/год. Несколько лет спустя сестру Выговского оформили на работу к брату, в Николаевскую полицию. Тогда она тоже переехала в город, однако поселилась уже в маленьком домике на 32 кв.м. на окраине.

После назначения в полицию бывшая сельская учительница начала обрастать еще и бизнесом. В 2019 году она вошла в состав учредителей ООО «Югнефтепродукт», занимающейся оптовой торговлей топливом. Ее партнером в этой компании несколько лет был муж владелицы дома, в котором сейчас живет Выговский. Сейчас у сестры главы Нацпола — половина бизнеса с годовой выручкой около 400 млн грн. При этом оказалось, что ООО «Югнефтепродукт» сестры главы Нацпола несколько лет торговал с фигурантами уголовных производств самого Нацпола.

В 2022г. одним из поставщиков ООО «Югнефтепродукт» было ООО «Эксон ЮК». В то время Иван Выговский возглавлял полицию Киева и в июне того года именно следователи ГУ НПУ г. Киева начали расследовать производство о поставках авиатоплива государственному предприятию. Подозревали убытков на 120 млн грн, присвоение имущества и отмывание доходов. В том производстве, в качестве собственно поставщика, фигурировал и «Эксон», и целая группа связанных фирм, в которую он входил. Полицейские ходили на обыски, арестовывали счета, изымали печати — в том числе и поставщика сестры Выговского. Несмотря на криминал от Нацпола, фирма сестры Выговского продолжила торговать с этой группой компаний, просто через другие юрлица: вновь созданное ООО «Эксон ЮК» и ООО «Укртранзитгаз». Интересно также, что в 2023 году, после того как Выговский поднялся по карьерной лестнице и возглавил весь Нацпол — дело «Эксона» тоже забрали наверх — в ГСУ Нацполиции. А уже с лета семейный бизнес начал торговать с «Ексоном».

Уже в главке случилась и еще одна подобная история. В начале 2023г. ГСУ Нацпола взялось за дело о целой преступной группировке, которая по мнению следствия устроила нелегальные импорт и торговлю горючим. Так, по версии следствия в портах Измаила (Одесская обл.) топливо мимо таможни — а значит мимо контроля и налогов — просто переливали в бензовозы, которые дальше развозили его по стране и топливо продавали за наличные, то есть мимо контроля и налогов. Одну из ключевых ролей в этой истории следствие отводило ООО «Континенталь Трейд» и ее родственному ТД «Украинский терминал». Они якобы и сами занимались теневой торговлей топливом, и помогали уклоняться от налогов другим. В то же время в том году, когда следователи Выговского расследовали деятельность «Континенталь» — эта компания стала одним из крупнейших поставщиков «Югнефтепродукта», то есть сестры Ивана Выговского.

Кроме оптового трейдера сестра Ивана Выговского развивает розничное направление. В 2020-м она с партнерами выкупила на подъезде к Николаеву два гектара земли, на которой запустили АЗС под брендом «KIV OIL». Когда журналисты наведались на эту заправку в конце апреля — там торговали топливом без лицензии, без чеков и с оплатой наличными или на карту мужчины, который продает кофе в соседнем кафе.

В ответе на запрос Иван Выговский отметил, что ему неизвестно, за какие деньги сестра покупала дом, в котором он жил. Не знает полицейский и откуда у тещи машины, на которых он ездил. Что касается криминала по контрагентам ООО «Югнефтепродукт», то ему об этом якобы ничего неизвестно, ведь следователи Нацпола — самостоятельные и в их работу он не вмешивается".