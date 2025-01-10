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Новости > Стало известно о небывалой пользе сока бузины

Стало известно о небывалой пользе сока бузины

Агата Кловская
10.01.25 15:32
273
Стало известно о небывалой пользе сока бузины

Эксперты из университета Вашингтона в США поведали о пользе сока бузины. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его ежедневное употребление способствует улучшению обмена веществ, снижению уровня сахара в крови и повышению способности организма к жиросжиганию.

В опыте участвовали восемнадцать взрослых людей с лишим весом.

Сообщается, что в течение недели добровольцы употребляли или 340 граммов сока бузины, или же плацебо с аналогичными вкусовыми и визуальными характеристиками.

Оказалось, что сок бузины значительно улучшает состав микробиома кишечника, увеличивая количество полезных бактерий и снижая уровень вредных.

Указывается также, что напиток снизил уровень глюкозы в крови в среднем на 24%, а уровень инсулина на 9%.

Сказано, что такие изменения говорят об улучшении толерантности к глюкозе и способности организма перерабатывать углеводы.

Кроме этого, добавляется, что было зафиксировано увеличение окисления жиров, что указывает на повышение способности организма расщеплять жирные кислоты после приема пищи и во время физической активности.

Ученые связывают положительные эффекты с высоким содержанием в бузине антоцианов, то есть растительных соединений, обладающих противовоспалительными, противодиабетическими и противомикробными свойствами.

Теперь американцы хотят продолжить исследования, чтобы подтвердить полученные результаты в долгосрочных клинических испытаниях и изучить дополнительные преимущества бузины для здоровья.

Ранее американцы составили список самых полезных фруктов и ягод.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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