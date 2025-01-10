Жителей ВОТ Херсонщины и Запорожья принудительно призывают на службу, — ГУР

Российские оккупационные власти впервые провели принудительный призыв на срочную службу среди жителей временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей. С 1 октября по 31 декабря 2024 года на срочную службу призвали около 300 человек. Об этом сообщает ГУР.

Отмечается, что оккупационная администрация вынуждает украинцев до 60 лет становиться на «военный учет». В случае отказа оккупанты угрожают увольнением и последующими ограничениями в трудоустройстве.

Также россияне пытаются привлечь местных жителей к службе в вооруженных силах РФ по контракту. В частности, оккупационная администрация в Луганской области обещает 2,5 млн рублей за его заключение.

Напомним, Россия начала призыв в армию на временно оккупированных территориях Украины.