В Антарктиде нашли ну очень древний лед

Эксперты из проекта Beyond Epica нашли в Антарктиде лед, которому более 1,2 миллиона лет. Глыбу достали с глубины в 2,8 километров.

В отчете сказано, что спустя четыре года бурения ученые сумели извлечь фрагмент подкоренных пород под Антарктическим ледяным щитом, в котором они надеются найти нетронутые образцы старого воздуха с парниковыми газами, возраст которых может превышать 1,2 миллиона лет.

Говорится, что данный фрагмент льдины раскроет важнейшие подробности истории климата и атмосферы Земли.

Сейчас его исследуют под инфракрасными лампами.

Стоит отметь, что в проекте Beyond Epica участвуют представители двенадцати научных институтов из десяти стран ЕС.

Специалисты считают, что древняя льдина поможет раскрыть взаимосвязь между углеродным циклом и температурой нашей планеты.

Ранее британцы рассказали об Антарктиде кое-что неожиданное.