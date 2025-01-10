Ученые рассказали, как стресс хозяев влияет на собак

Эксперты из Королевского университета Белфаста в Северной Ирландии поведали, как стресс хозяев влияет на собак. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что уровень стресса владельца напрямую влияет на его собаку, особенно в таких сложных ситуациях, как визит к ветеринару.

В опыте участвовали 28 владельцев с собаками, которые носили мониторы сердечного ритма для оценки уровня стресса.

Людей подвергали либо стрессовой задаче (ментальная арифметика и публичное выступление), либо расслабляющему мероприятию (пяти минутам медитации).

В итоге оказалось, что изменения сердечного ритма владельца предсказывали аналогичные изменения у его собаки.

Поясняется, что данный феномен, называемый эмоциональным заражением, доказывает, что собаки чувствуют эмоции своих хозяев, даже без прямого взаимодействия (любого контакта человека с собакой).

Ученые рассказали, что собаки способны воспринимать стресс не только своих хозяев, но и незнакомых людей, что может влиять на их когнитивные способности и поведение.

Было выявлено, что время на адаптацию к ветеринарной клинике при визите к ветеринару помогает снизить стресс у собак, улучшая результаты медицинских обследований.

Сообщается, что такие данные акцентируют важность комплексного подхода к уходу за животными, где учитывается не только состояние питомца, но и эмоциональное состояние владельца.

Исследователи напомнили, как важно сохранять спокойствие в присутствии собак, особенно в новых или стрессовых для них условиях, чтобы минимизировать их тревогу и обеспечить благополучие.

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