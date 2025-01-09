В Украине заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 20%

В Украине ОРВИ за неделю заболели 81 694 человека, что на 19,7% меньше, чем на прошлой неделе. С начала эпидсезона зафиксировано 1,6 млн случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что среди заболевших — 43 198 детей.

Незначительное превышение эпидемического порога зарегистрировано в Тернопольской области. Вирус гриппа циркулирует в 12 регионах.

За неделю в больницы страны с осложнениями ОРВИ, гриппа и COVID-19 было госпитализировано 2737 пациентов, из них 1576 — дети. Медики сообщили о 295 подтвержденных случаях COVID-19, медицинскую помощь в медучреждении получили 30 детей.

Всего с начала эпидсезона ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1 612 982 человека, это на 20% меньше, чем в это время в прошлом году, отметили в Минздраве.

Также сообщается, что с начала эпидсезона у 14 человек медики диагностировали метапневмовирус. Это на 10 случаев меньше, чем в прошлом году в это время. Для метапневмовируса (HMPV) характерна сезонность, как и других вирусов респираторной группы. Однако циркуляция HMPV начинается преимущественно зимой и продолжается до весны. Симптомы заболевания похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, повышенная температура. По сравнению с гриппом метапневмовирус обычно протекает значительно легче и редко вызывает осложнения.

Напомним, в Украине подтвердили первые случаи нового метапневмовируса.