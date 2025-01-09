У Трампа хотят найти решение для завершения войны в Украине в течение 100 дней после инаугурации

Будущий спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, отставной генерал Кит Келлог заявил, что его цель — попытаться найти решение для завершения полномасштабной войны РФ против Украины в течение 100 дней с момента инаугурации Трампа. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

По словам Келлога, и он, и Дональд Трамп понимают, что времени для поиска решения у них мало. Избранный президент США хочет завершить войну настолько быстро, насколько возможно.

«Людям нужно понимать: он не пытается дать что-то Путину или россиянами. Он на самом деле пытается спасти Украину и ее суверенитет», — подчеркнул будущий спецпредставитель по вопросам Украины.

Он также отметил, что «самой большой ошибкой» Байдена, по его мнению, был отказ говорить с российским диктатором Владимиром Путиным в течение более чем двух лет. В то же время Трамп настроен это сделать.

Отставной генерал считает, что избранному президенту США удастся предложить приемлемое решение правителю Кремля и президенту Украины Владимиру Зеленскому «в краткосрочной перспективе».

«Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне, я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней», — добавил он.

Напомним, в ОП объяснили отсрочку визита Келлога в Украину.