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Новости > ЕС посоветовал авиакомпаниям не летать в крупные города России

ЕС посоветовал авиакомпаниям не летать в крупные города России

Александр Панько
10.01.25 16:21
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ЕС посоветовал авиакомпаниям не летать в крупные города России

Европейское агентство авиабезопасности посоветовало не летать европейским компаниям в несколько российских городов. В списке в частности оказались Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает EASA.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало новый Бюллетень информации о зонах конфликтов, который рекомендует авиационным операторам избегать полетов в воздушном пространстве Российской Федерации западнее 60-го меридиана восточной долготы на всех высотах и эшелонах. Сюда вошли воздушные районы:

— Москвы;

— Ростова-на-Дону;

— Санкт-Петербурга;

— Екатеринбурга;

— Самары.

Эта рекомендация связана с продолжающимся незаконным вторжением России в Украину и потенциальными рисками для безопасности полетов в указанном регионе. EASA продолжает внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить возможные изменения уровня угрозы и риска.

В EASA напомнили, что большинство инцидентов произошли в воздушном пространстве, не закрытом Российской Федерацией во время атак беспилотников или активации систем противовоздушной обороны.

«Это создает высокий риск для полетов, о чем свидетельствует инцидент с рейсом 8243 Азербайджанских авиалиний 25 декабря 2024 года. С точки зрения управления воздушным пространством, соответствующее государство (Россия, — ред.) не продемонстрировало полной квалификации для решения существующих рисков в воздушном пространстве путем внедрения эффективного и проактивного подхода к деконфликту воздушного пространства», — отметили в агентстве.

Авиационным операторам рекомендуется придерживаться этой рекомендации и избегать полетов в указанном воздушном пространстве до дальнейших сообщений.

Напомним, Алиев обвинил россиян в крушении самолета AZAL.

Тэги: Евросоюз, Россия, авиакомпания

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