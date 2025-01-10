Датчане объяснили, чем же так полезна морковь

Эксперты из университета Южной Дании поведали, чем полезна морковь. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она может улучшать регуляцию уровня сахара в крови и положительно влиять на состав кишечных бактерий, помогая бороться с сахарным диабетом.

Увы, но, как говорят ученые, диабет второго типа остается глобальной проблемой: им страдает более полумиллиарда человек во всем мире.

Например, в Дании число пациентов с этим заболеванием выросло в четыре раза с 1996-го года, достигнув 350 тысяч случаев к 2022-му году.

Поясняется, что традиционное лечение диабета включает изменение рациона и прием лекарств, однако многие пациенты сталкиваются с побочными эффектами.

Теперь же специалисты решили узнать, можно ли использовать морковь как естественное дополнительное терапевтическое средство, не вызывающее нежелательных реакций.

Во время опыта датчане проанализировали влияние моркови на здоровье мышей с диабетом.

Грызунов поделили на две группы: одна получала диету с добавлением 10% лиофилизированного морковного порошка, другая – стандартную высокожировую диету.

Шестнадцать недель спустя у животных, питавшихся морковью, произошло улучшение регуляции сахара в крови и оздоровление состава кишечных бактерий.

Информируется, что морковь способствует увеличению числа бактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты, которые поддерживают здоровье кишечника и улучшают энергетический обмен.

Кроме этого биоактивные соединения, содержащиеся в моркови, помогают клеткам эффективнее усваивать сахар, что способствует стабилизации уровня глюкозы в крови.

Сообщается, что похожими свойствами могут обладать и другие овощи семейства морковных, такие как пастернак, сельдерей и петрушка.

Ранее стало известно о небывалых полезных свойствах всем известного овоща.