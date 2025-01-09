Стало известно, будут ли действовать графики в четверг, 9 января

В четверг, 9 января, в Украине, не планируют вводить графики отключения света. Об этом «Укрэнерго» сообщило в приложении «Киев Цифровой».

При этом в «Укрэнерго» призвали украинцев ограничить использование домашних электроприборов с большим потреблением электроэнергии, особенно с 17:00 до 23:00, а также с 06:00 до 11:00. Среди них выделяются электроплита, стиральная машина, бойлер и кондиционер.

«Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных ракетно-дронных атак россиян в течение прошлого года. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование», — заявили в компании.

Напомним, Польша готова помочь Украине, если Словакия прекратит поставки электроэнергии.