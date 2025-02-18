В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек

В Канаде в международном аэропорту Торонто Пирсон во время посадки перевернулся самолет авиакомпании Delta Airlines, прилетевший из Миннеаполиса. В результате инцидента пострадали 15 его пассажиров. Об этом сообщает CTV News.

Указывается, что к моменту ЧП на борту всего находилось 80 пассажиров. Большинству пассажиров медицинская помощь не понадобилась. Погибших нет.

Из 15 пострадавших: 12 получили легкие травмы, их доставили на машинах скорой помощи в медучреждения; еще один пострадавший — ребенок — был доставлен в детскую больницу (степень травм неизвестна); еще двое — мужчина 60 лет и женщина 40 лет — в критическом состоянии на вертолете доставили в ближайший травматологический центр.

Самолет перевернулся вверх дном, но почему, пока не ясно. Во время инцидента скорость ветра составляла 20-30 миль в час, порывы достигали 40 миль в час.

«Toronto Pearson известно об инциденте при посадке с участием прибывшего из Миннеаполиса самолета Delta Airlines. Чрезвычайные службы работают на месте. Пассажирам и экипажу оказана помощь», — сообщила пресс-служба аэропорта в соцсети X.

Из-за аварии все прилеты и вылеты из аэропорта Торонто временно приостановлены. Также сообщается о задержках ряда авиарейсов.

Напомним, в США пассажирский самолет столкнулся в воздухе с вертолетом, погибли 18 человек.