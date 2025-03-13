Синоптики предупредили, что в ближайшие дни в Украине сохранится неоднозначная погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в пятницу, 14 марта, по стране будет преимущественно без осадков, только в западных областях днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью, кроме южных и восточных областей. Днем в Карпатах и северной части местами порывы 15-20 м/с.

Ночью 5-10 тепла, днем плюс 13-18. На юге и востоке ночью 8-13 тепла, днем плюс 17-22.

В Киеве завтра будет сухо, ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Ночью 8-10 тепла, днем плюс 14-16.

Информируется, что в субботу, 15 марта, в западных и северных областях умеренный, местами значительный дождь, на западе с мокрым снегом. Днем в большинстве центральных областей небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, на юге и востоке страны юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

В западных и северных областях ночью 3-8 тепла, днем плюс 7-12. На остальной территории Украины ночью 6-11 тепла, днем плюс 16-21, на юге местами прогреется до 25 тепла.

В украинской столице послезавтра пройдет дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью 6-8 тепла, днем плюс 9-11.

Ранее мы писали, что весна в Киеве принесла очередной температурный рекорд.