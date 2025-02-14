В Лос-Анджелес пришли новые беды

В округе Лос-Анджелесе в США сохраняется сложная ситуация. Тут прошли сильные ливни, которые спровоцировали наводнения и оползни.

Как стало известно, в некоторых районах уровень воды в результате наводнений вырос до 120 сантиметров.

Спасатели говорят, что ущерб городу уже зафиксирован в центре, а также в районах Малибу, долина Сан-Фернандо, долина Сан-Габриэль, Вестсайд, Альтадена, Восточный Лос-Анджелес, Юго-Восточный Лос-Анджелес, Уиттиер и части гор Сан-Габриэль.

Как известно, 7 января в Калифорнии вспыхнула лесные пожары – площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров.

Ранее ущерб от пожара в Калифорнии оценен в астрономическую сумму.