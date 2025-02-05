Бойня в шведской школе оборвала немало жизней

Жуткая трагедия разыгралась в среду, 5 февраля, в шведском городе Эребру. В местной школе произошла кровавая бойня, жертвами которой стали не менее одиннадцати человек.
Полиция говорит, что подозреваемым в нападении является один из погибших.
Известно, что он действовал в одиночку.
При этом все еще уточняется число раненных.
Уточняется, что нападение произошло в кампусе Risbergska – образовательном центре для обучения взрослых.
Пока что мотивы преступника неизвестны, но правоохранители уверяют, что отморозок действовал не по идеологическим мотивам.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон уже назвал случившееся самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.
Ранее китаец поубивал людей ножом в супермаркете.