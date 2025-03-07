Японцы развенчали популярный миф о кофе

Эксперты из университета Рицумэйкан в Японии развенчали популярный миф о кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что кофеин, увы, не повышает производительность в ходе интервальных тренировок и не помогает облегчить мышечную боль, возникающую после подобных занятий.

Ранее ученые полагали, что кофеин способен повысить выносливость при выполнении упражнений, снижая воспринимаемую нагрузку и мышечную боль.

В связи с этим его нередко используют в составе болеутоляющих препаратов, доступных в аптеках без рецепта, а также кофеин входит в состав предтренировочных комплексов – таким образо называют специальные добавки, которые стимулируют приток энергии, улучшают концентрацию и выносливость.

Был проведен опыт с участием шестнадцати хорошо тренированных молодых мужчин, которых поделили на две группы.

За час до старта интервальной спринтерской тренировки добровольцы приняли кофеин в виде таблеток (шесть мг вещества на кг веса) или плацебо.

Оказалось, что кофеин не оказал влияния на пиковую или среднюю мощность при выполнении упражнений.

При этом не было выявлено изменений в работе квадрицепсов – мышц, которые играют важную роль в разгибании ноги, правильном перемещении тазобедренного и коленного суставов во время бега.

Выяснилось, что кофеин также не облегчил боль в мышцах, естественным образом возникающую после тренировки из-за накопления лактата – продукта клеточного обмена веществ.

Указывается, что результаты эксперимента не согласуются с выводами ранее опубликованных научных работ, демонстрирующих преимущества потребления кофеина во время занятий спортом.

Резюмируется, что полезный эффект этого вещества может проявить при более продолжительном отдыхе.

Ранее в мире рухнули цены на кофе.