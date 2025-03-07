Трамп хочет существенно изменить участие США в НАТО, — СМИ

Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность предоставлять преимущества тем членам НАТО, которые тратят установленный процент своего ВВП на оборону. Об этом сообщает NBCnews.

По словам бывших высокопоставленных чиновников США, Трамп рассматривает возможность существенно изменить участие США в Североатлантическом альянсе (НАТО).

Источники NBCnews рассказали, что Трамп обсуждал с помощниками возможность настроить уровень вовлеченности США в НАТО таким образом, чтобы отдавать предпочтение тем членам альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.

Кроме того, США якобы могут отказаться от защиты союзника по НАТО в случае нападения, если эта страна не достигает необходимого уровня оборонных расходов.

Издание отмечает, что, если Трамп примет такое решение, это станет значительным отходом от ключевого принципа альянса — Статьи 5, которая гласит, что нападение на любую страну НАТО является нападением на всех.

«Президент США также рассматривает возможность изменения политики, при которой США могут предоставлять приоритет военным учениям с теми членами НАТО, которые соответствуют установленному уровню оборонных расходов относительно ВВП», — цитирует издание неназванных чиновников.

Однако на вопрос издания о возможных изменениях в политике участия США в НАТО представитель Совета национальной безопасности в письменном заявлении отметил: «Президент Трамп предан НАТО и Статье 5».

Напомним, Трамп сделал громкое заявление по поводу НАТО.