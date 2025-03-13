Зеленский не слышал от Трампа приглашения посетить Белый дом

Президент Владимир Зеленский считает, что любая его встреча с президентом США Дональдом Трампом должна тщательно готовиться. Это необходимо для хорошего результата. Об этом Зеленский заявил на брифинге.

На вопрос относительно возможного будущего визита к президенту США Дональду Трампу Зеленский ответил, что не слышал приглашения.

«Я не слышал относительно приглашения. Я думаю, что любая наша встреча с президентом Америки должна заканчиваться положительным результатом для обеих сторон», — сказал Зеленский.

По его мнению, именно такой подход должен быть к любым их встречам.

«Сегодня реакция наших обществ она жизненная. Я бы очень хотел, чтобы мы имели результат, положительный результат. Люди очень долго борются и достойны того, чтобы иметь свет. Хочу, чтобы любая наша встреча с президентом США была положительная, для этого надо всем готовиться», — подчеркнул он.

Напомним, Трамп пригласит Зеленского в Белый дом.