Правительство дало на планы устойчивости регионов 9,2 миллиарда гривен

Она информировала: «245 объектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах будут защищены в рамках подготовки к следующей зиме. Для этого правительство выделило 9,2 миллиарда гривен на выполнение планов устойчивости регионов».

Указывается, что это второй транш финансирования планов устойчивости.

Добавляется, что из общей суммы 5,2 миллиарда гривен направят Агентству восстановления на защиту крупных энергетических объектов, а еще 3,5 миллиарда гривен получат регионы – на строительство защитных сооружений для распределительных подстанций, трансформаторов, газораспределительных станций и других объектов критической инфраструктуры.

Кроме этого, как отмечается, 528 миллионов гривен получит АО «Укрзализныця» для усиления защиты собственных объектов.

Чиновница говорит, что данные средства покроют 30% потребности в финансировании определенных объектов и долю задолженности по уже начатым работам.

Подчеркивается: «Готовиться к зиме должны уже сейчас. Делаем это в рамках реализации планов устойчивости регионов. Приоритеты – защита энергообъектов, развитие распределенной генерации, обеспечение дополнительными источниками питания объектов тепло- и водоснабжения, а также децентрализация теплоснабжения».

Глава правительства рассказала, что на прошлой неделе Кабинет министров выделил 12,85 миллиардов гривен прифронтовым областям на первые работы по подготовке к следующей зиме в рамках планов устойчивости, и эти средства направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах и Киевской области.

