Медведев рассказал о контрактниках и мобилизации в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу армии страны. Рассказал о том, откуда набирают солдат.

Он уверяет: «Мы в прошлом году набрали более 400 тысяч добровольцев, то есть контрактников».

Добавляется: «С начала 2026-го года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы».

Кроме этого говорится: «В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации».

По его словам, тех лиц, которые заключили контракт о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе войны в Украине, «вполне достаточно для выполнения всех боевых задач».

